В БК 1win игра Aviator появилась 1 июня 2020 года и сразу набрала популярность! Ставки в Авиаторе варьируются от 5р до 7000. Максимальный выигрыш с 1 ставки 700000р.

Депозит

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Верификация

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Вывод