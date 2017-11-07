Авиатор краш игра
Авиатор онлайн игра на деньги, где летит самолет.
Это краш игра нового поколения, состоящая из возрастающей кривой, которая может рухнуть в любой момент.
Когда начинается раунд и Aviator взлетает - множитель начинает расти. Игрок должен обналичить выигрыш до того, как краш самолет улетит. Чем выше и дольше летит самолетик, тем больше ваш выигрыш.
Игра Авиатор на деньги предлагает вам совершенно новый вид геймплей, который подарит вам невероятные ощущения от ставок.
Игра Авиатор стало очень популярной благодаря своей простоте и огромным выигрышем. Над данный момент, это единственная в своем роде игра на деньги самолет, которая позволяет умножить вашу ставку и в миллион раз.
Так как Aviator краш игра в которой все игроки делают ставки одновременно, то вы наблюдая за проигрышем других игроков и используя проверенные стратегии на Авиатор, можете начать зарабатывать уже сегодня.
Как играть в Авиатор:
1. Множитель выигрыша начинается с х1 и растет все больше пока самолет набирает высоту. 2. Чтобы сделать ставку выберети сумму и нажмите кнопку Поставить. 3. Для вывода выигрыша нажмите Кешаут. Ваш выигрыш - это сумма вашей ставки, умноженная на коэффициент кешаута. 4. Вы потеряете ставку, если не сделаете кешаут перед тем, как самолет улетит. 5. Коэффициент каждого раунда получается из алгоритма Доказуемой Честности, полностью прозрачен и 100% справедлив.
Aviator 1win.
Игра Aviator представленна в букмекерской компании 1win.